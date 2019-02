השיר של הרכב הרוק מקנטקי Cage The Elephant השיר מבוסס על טיול שעשו מאט שולץ, הזמר המבויל ואשתו, בפומפיי. במהלך הנסיעה, הם הבינו שהם צריכים להתגרש. ריקוד איטי (סלואו) הוא אקט רומנטי מאוד אבל כאן הוא קופא, מה שמסמל את מצב האהבה. אש האהבה שלהם הפכה קרח, וכל מה שנותר מעט העשן שאף הוא יתפוגג. "השמש ירדה, השמש ירדה על פומפיי/ על האדמה הקדושה השבועות שלנו נשברו". השיר הוא מתוך Social Cues, אלבומה החמישי של הלהקה. המוסקה – רוק Radio Freindly מלוטש' צליk גיטרות מעולה, שירה אקספרסיבית. את הקליפ הביזארי ביים מאט שולץ עצמו הווידאו מתאר תרחיש חלומי ותזכורת עכשווית לחורבן ברומא בשנת 79 לספירת הנוצרים. הקליפ מסתיים עם רקדנים מעורטלים מרוחים בבוץ. השיר “Ready To Let Go” ("מוכן להרפות") משווה את ההתפרצות האפוקליטית לפרשת אהבים גמורה. למעשה, שולץ הקדיש את כל האלבום Social Cues לקריסת היחסים בינו ובין בת זוגתו.

Sun went down, sun went down over Pompeii

On both sides the vow was broken

Oh my my, I'm the one

Trying to hide this damage done

One day, all our secrets will be spoken

As we slow dance, I became your statue, frozen

’Times I wonder, are we just a puff of smoke? yeah

Underneath this bed of ashes, still withholding everything

Like we were never close

Don't you worry baby, no sense trying to change it

I'ma strike these matches, never had control

I’m ready to let go, no, was I fooling myself

I'ma spread these ashes, never had control

I'm ready, I'm ready, I'm ready to let go

Cage The Elephant - Ready to Let Go

