נגני ג'אז מקליטים שירים של הביטלס מאז 1964, בדרך כלל עם תוצאות מעורבות מבחינת איכות. שירי הביטלס מתפקדים על תקן סטנדרטס, זוכים לגרסאות שונות בעיבודים ובאלתורים.

בתקליטור 14 שירי ביטלס מבוצעים על-ידי 14 נגנים והרכבים שונים, החל מפסנתרן הג'אז מקוי טיינר ועד גיטריסט הג'אז לי ריטנור Lee Ritenour. ברוב הגדול של הביצועים שמו דגש על המלודיות באוריינטציה של האזנה קלה, במקום לנסות רעיונות וגישות חדשים.

ל טריו מקוי טיינר יש גרסה מוצלחת ל – "היא עוזבת את הבית", גם סולו הפסנתר של צ'יק קוריאה "אלינור ריגבי" הוא ג'אז במיטבו, החצוצרן ארטורו סנדובל נותן טיפול בלוז-פיוז'ן ייחודי ל "Blackbird".

"הדרך הארוכה והמתפתלת" משמש חלון ראווה של לקולו של ג'ורג 'בנסון. הרכב ה – Groove Collective עושה קאבר בסגנון אסיד ג'אז בצליל אווירה מיוחד ל – "She's So Heavy". דיאנה קראל שרה גרסה איטית ודי משעממת של "And I Love Her"; הסקסופוניסט טום סקוט עושה שימוש בכל קלישאת R & B לביצוע "The Fool On The Hill"; הפסנתרן רמזי לואיס והרביעייה שלו מעניקים ל"מישל" טיפול פאנקי קל .

הגיטריסט לי ריטנור מחקה את סגנון ווס מונטגומרי ב"A Day in the Life"; נלסון רנגל מנגן "Let It Be" בסגנון שמזכיר את דיוויד סאנבורן; ראס פרימן בגיטרה מציג גרסה ל – "While My Guitar Gently Weeps" עם קישוטים אלקטרוניים ושירת מקהלת ריתם נ' בלוז. לא בטוח שההעזה כאן אינה מוציאה את הרוח הטובה מהביצוע המקורי.להקת Spyro Gyra רגועה ומדי איזי ליסנינג ב-"In My Life.

דויד בנואה ה -"Here There and Everywhere" נשמע כמוסיקת רקע נעימה, ודייב גרסין מנגן בפסנתר מנגן מצוין Yesterday, אם כי חסר תעוזה והרפתקנות. הפסנתרנית יושיקו קישינו מסיימת בבביצוע ג'אזי מהורהר ואנין ל – Imagine של ג'ון לנון.

וידיאו: עיבוד של דייב גראסין ל – Yesterday

– George Benson The Long And Winding Road – McCoy Tyner She's Leaving Home – Groove Collective She's So Heavy – Diana Krall And I Love Her – Tom Scott The Fool On The Hill – Ramsey Lewis Michelle – Lee Ritenour A Day In The Life – Nelson Rangell Let It Be – Chick Corea Eleanor Rigby – Russ Freeman While My Guitar Gently Weeps – Spyro Gyra In My Life – David Benoit Here There And Everywhere – Arturo Sandoval Blackbird – Dave Grusin Yesterday – Yoshiko Kishino Imagine

A GRP Artists' Celebration of the Songs of the Beatles

דירוג: