האלבום הרביעי של הגיטריסט אורי ברכה ורביעייתו מגשים את חזון המוסיקה הרב-תרבותית באמצעות צליל הגיטרה הייחודי והכתיבה המקורית שלו. ברכה נפתח כמו מניפת צבעים ססגונית כדי ליצור מעין כור היתוך מוסיקלי, שיש בו לא מעט ברזיל, פלמנקו יחד עם אלמנטים של מזרח ומערב. זוהי תערובת מיוחדת של מוסיקה מזרח תיכונית,עם מקצבים ברזילאיים, מנוגנת בגיטרות קלאסית, גיטרה פלמנקו וגיטרה חשמלית. הג'אז פוגש מוסיקת עולם ולהיפך. חלק בלתי נפרד מהרוח הרעננה הנושבת במוסיקה של אורי ברכה הוא תוצאה של המוסיקה המלודית, האלתורים הפריכים והצבעים האינסטרמנטליים. קטע הפתיחה – From East To Bahia, מציג מעברים קצביים מרתקים.

המיומנות של ברכה בגיטרה קלאסית בולטת ב – Dance Of Life, קטע מלהיב מעוטר בנגיעות פלמנקו. גם כאן מצליח ברכה ליצור מרקמים עדינים של מקצבים, מנגינות והרמוניות. בית ספר למוסיקת קרוס-קלטשר. עם יצירה כמו Marcelo Rumba מתנים אהבים כבר מהאזנה ראשונה בשילוב אפקטיבי של מלודיה, אלתור מורכב בנגינת הגיטרה, וצלילי מפוחית וקג'ון. Never Late נפתח בצליל המפוחית האקספרסיבי היפהפה של יעל פלדהיים. ברכה ממשיך אותה באלתור מלא הבעה שמכניס לאווירת שקיעה נוגה כובשת. את Moments Of Childhood, שיר געגועים, מגיש ברכה בשתי גרסאות בסגנון בוסה נובה – האחת מושרת על ידו במילים של ממש והשנייה, המוצלחת יותר, מעובדת בסגנון פלמנקו – אינסטרומנטלית. גם אם שירתו נשמעת אותנטית, היא אינה הומוגנית בקונטקסט האינסטרומנטלי של האלבום כסולו שירה. כששומעים בקטע הבא Until When את אלתורו המלודי רב ההמצאה והמהלכים, מבינים כמה ברכה צריך להישאר גיטריסט ולוותר על שירה. גם כאן התענגתי על צליל המפוחית של יעל פלדהיים. להבדיל, כאן השירה הווקאלית (ללא מילים) של שרון דבורין פונקציונאלית להפליא.

Dance Of Life הוא עולם ומלואו של צלילים של גיטריסט ומוסיקאי ורסטילי, שמצליח לחבר את יכולות האלתור הג'אזיות והקלאסיות המלוטשות שלו למנגינות בלעדיות ולקשת הגוונים של מוסיקת העולם באמצעות נגנים מיומנים שהם לגמרי בראש אחד איתו.

נגנים: אורי ברכה – גיטרות, שי מעוז, ג'וי שכטר – פסנתר, גלעד אפרת, אורן שגיא – קונטרבס, רועי אוליאל, גונן רוזנברג – תופים, יעל פלדהיים – מפוחית

צילום: אייל גור

From East To Bahia

Dance Of Life

Marcello Rumba

Never Late

Moments Of Childhood-Song

Until When

Hope

Confession

Always With Me

Moments Of Childhood – Instrumental

Uri Bracha - Dance Of Life

