על "Red Pill Blues" כתבתי בנובמבר 2017. מארון 5 הלכה על לא מעט שיתופים באלבום הזה – SZA, ג'וליה מיכאלס, A$AP Rocky, קנדריק לאמאר. Future. מה הם צריכים עוד אחד? אז כן, יש עוד שירים שלא זכו לשת"פ, וקארדי בי נבחרה ל – "Girls Like You". ברמיקס השאירו את השירה המקורית & וההפקה בשלמותה, והוסיפו את קארדי בי בראפ על מי שרוקדת עבור דולרים & והופכת למרכז המסיבה בין שאר הדברים. הסרטון המצורף כולל מכיל נשים ממגוון רחב של תחומי חיים, כולל אמנים, שחקניות, אקטיביסטים, וספורטאים. גם גל גדות הגיעה אליו. קארדי אומרת כי רוב הבנות בחברה של היום אינן אמיתיות, הן fugazy, כלומר הן מזויפות או פגומות ללא תקנה. המונח זה נוצר במהלך מלחמת וייטנאם והוא שימש לתיאור כל דבר שהיה מזויף. קארדי רומזת שבניגוד לנערות האחרות, היא אמיתית.

מארון 5 תפרו את החלק שלה בצורה סבירה, אבל המטרה העיקרית אינה בתוכן, אלא באטרקציה של תערובת של פופ /רוק מלוטש וניאו סול – הנוסחה שעשתה את מארון לאחת הלהקות הפופולריות ביותר של המילניום החדש, והקומבינה הזו עם קארדי בי מסייעת להמשיך את המומנטום באוריינטציה של האלבום והשתפי"ים. "נערות כמוך" – הוא הקומבינה המסחרית הצפויה כמוסיקת מועדונים פופוליסטית שתשמש המוני DJs, שיוסיפו את השיר הזה לפלייליסט שלהם. מבחינת מארון 5 – בשעה שהמבקר ימשיך להתלונן על עודף מסחריות, חשבונות הבנק שלהם צוהלים.



זה הולך ככה:

Cause girls like you run ’round with guys like me

'Til sun down when I come through

I need a girl like you, yeah

Cardi B:

Not too long ago, I was dancing for dollars

Know it's really real if I let you meet my mama

You don't want a girl like me, I'm too crazy

But every other girl you meet is fugazy

I'm sure them other girls were nice enough

But you need someone to spice it up

So who you gonna call? Cardi, Cardi

Come and rev it up like Harley, Harley

Why is the best fruit always forbidden?

I'm coming to you now doin' 20 over the limit

The red light, red light stop, stop (skrrt)

I don't play when it comes to my heart (let's get it though)

I don't really want a white horse and a carriage

I'm thinkin' more of a white Porsches and karats

I need you right here ’cause every time you call

I play with this kitty like you play with your guitar

[Adam Levine:]

'Cause girls like you run ’round with guys like me

'Til sun down when I come through

I need a girl like you, yeah yeah

Girls like you love fun, and yeah, me too

What I want when I come through

I need a girl like you, yeah yeah

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

I need a girl like you, yeah yeah

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

I need a girl like you

[+ in music video:]

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

I need a girl like you

Maroon 5 feat. Cardi B - Girls Like You

