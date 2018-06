"טוב כמו זהב" הוא שיר על העצמה. על – לגעת ברגע הנכון במקום הנכון, זהו המקום בו עבודתך הקשה מוכיחה את עצמה. על להגיע באותו רגע, כי המקום שבו כל העבודה הקשה שלך משתלמת. והשיר נכתב לפי דברי חברי "מון טקסי" על קבוצת הוקי הקרח המצליחה Nashville Predators. המוסיקה בהגדרה די מעורפלת – אינדי פולק רוק. אחד השירים שחשפו את החבורה – Two High. בולט בקולו המיוחד הזמר Trevor Terndrup. השיר הוא מתוך אלבומה החמישי של הלהקה – Let The Record Play. ההפקה של גיטריסט הלהקה Spencer Thomson מעניקה לשיר כמו לשירים אחרים של האלבום גוון יותר פופי מאשר באלבומיהם הקודמים. השיר כמו האלבום מצביע על פופ עם הפנים לאצטדיונים. הרכבים כמו שלהם Imagine Dragons ו – Maroon 5 מכתיבים מגמות גם ללהקות, שחיפשו מסלולי אינדי. המנגינות עולות על הכביש הראשי בלי לזנוח את האורינטציה הרוקיסטית.

הרכב: טרבור טרנדרופ, ספנסר תומסון, ווס באייליי, טומי פוטנם, טיילר ריטר

You've got your eyes on the ceiling/ I've got my eyes on the prize

Once more again now with feeling/ Watch it materialize

When the elevator comes back down/ It isn't gonna wait around

Hey, hey, hey/ Now we're looking good as gold/ Hey, hey, hey

Higher than a rocket go/ Deeper we dive

Over our heads/ We're so alive/ Sleep when we're dead

Hey, hey, hey

Now we're looking good, now we're looking good as gold

We gonna burn up the minutes/ We gonna blow out the fuse

You've come a mightly long way to fade at the finish

Cause when the elevator leaves the ground

It isn't gonna come back down

Hey, hey, hey/ Now we're looking good as gold

Hey, hey, hey/ Higher than a rocket go

Deeper we dive/ Over our heads/ We're so alive

Sleep when we're dead/ Hey, hey, hey

Now we're looking good, now we're looking good as gold

Now we're looking good as gold/ See how we shine when we turn out the lights

