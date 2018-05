בואו להצגה. קרקס הרוק הגיע לעיר. בואו נאמר זאת כך: זה אחד השירים הכי מוטרפים ששמעתי מעודי. מוסיקה בנוסח נינו רוטה (סרטי פליני) פוגשת ברוק מטאלי, אלטרנטיבי, שירה נוסח אסף אבידן, מחזות זמר, גרוב בלקני-חסידי, שינוי מקצבים. מה זה? ההצגה היא על מוכרת החלומות במחיר הנמוך ביותר במרתפים מלאי עשן, שבאה לכבוש את ברלין. להרכב קוראים Gunned Down Horses, מוצא ומקור – ישראל, פעילות – אירופה, ביקוש שמגיע עד חימום הופעותיה הנוכחיות של להקת "דיפ פרפל". אלבום שהייתי יותר מאשר רוצה לשמוע – Confess My Love, Confess. השיר הוא קברט רק קוסמופוליטי מלהיה ואטרקטיבי, כובש כמעט באופן אימפולסיבי כבר במערכה ראשונה בהצגה. אני רוצה עוד מהדבר הזה.

Gunned Down Horses הם: קולות: דודאבי דולב, תופים: יובל תמיר, גיטרות: אדם אוריאל בורשטיין, בס: נדב גולדברג

Selling all her dreams to the lowest bidder

Her kingdom for a beer she can't pronounce its name

Jazzy, smoky cellars where the tastes are all so bitter

Bitte schön, auf wiedersehen – she's missing out her last train

Before the clock strikes midnight

Theses stiletto heels will win

She knows there is a high road but

Tonight, she takes berlin

