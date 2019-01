את מה הוא "נורא רוצה"? – You know I want it so bad. זה הדבר שאינו מרפה ממנו, האם ידע מנוחה? התשובה היא שלילית, כי לנצח תמתין שהאור יעלה, והמשימה אמורה להיות בידך. אתה היחיד שמסוגל להדליק את עצמך, אלא שביום שהאור ידלק, ככל הנראה לא תהיה שם, למרבה הצער. Hillhar תועים ותוהים, מהרהרים במהות הקיום שלהם. מנין באנו ולאן אנחנו הולכים. הצלילים מעלים על דרך התהיות, בקצב radio Friendly קבוע הנושא את המנגינה המתיידדת , קול גבוה של ערגה חובר לצליל רוק ואלטרוניקה המבטאים את הנרטיב. התשוקה לדעת קיימת עמוק בתוך המוסיקה ההרמונית הזו. היא נוגעת באופק הסקרנות של השואלים. צלילי התוגה של Hillhar לא רק עוטפים, אלא מחלחלים. הקליפ היפהפה מציג אותם בחלל מדברי עתידני-בידיוני המשמש מטפורה לחיפושים שלהם. אחד השירים היפים ששמעתי לאחרונה. אוהבי ההגדרות יכניסו אותם לאיזו משבצת של אינדי, אבל ההגדרות כידוע אינן מעלות ואינן מורידות. זוהי מוסיקה המצליחה לחבר ראשים למבע שמגיע מעומק התחושה ומוביל ליצירה אותנטית. אגב, אם מחפשים קרן אור בקצה המנהרה, Hillhar מצאו אותה בשיר.

לוהאריה (שירה, קלידים), אסף טוינה (קלידים, קולות, מחשב ואבלטון) ודר בכר (גיטרה, קולות).

במאי קליפ: עמית עיני

You know I want it so bad/ But I go around the walls

It’s the one thing that I cling to/ But I’m too caught up to recall

?But it’s never enough/ Will I ever know rest/Will I ever ask

One day the light will rise/ but I won’t be there/ Cause we’re meant to light our self

?Will I ever know rest/ Will I ever ask whether certainty gives you anything at all

You know I want it so bad/ But I’m afraid to go right in

She told me I can do it/ But I was taught not to believe

?But it’s never enough/ Will I ever know rest/ Will I ever ask

One day the light will rise/ but I won’t be there

Cause we’re meant to light our self/ Will I ever know rest?

Will I ever ask whether certainty gives you anything at all?

One day the light will rise/ but I won’t be there

Cause we meant to shine our best./ Will I ever know rest?

Will I ever ask whether certainty gives you anything at all?

Hillhar - Will I

דירוג: