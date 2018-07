Hits 2018 - Various Artists

מקבץ קיץ 2018. טרנדים? עורכי האוסף לא היססו. אנריקה בגרסת מיקס לטינו-עברית עם רותם כהן ל- Subeme La Radio. מוסיקה חדשה? הלטינו רגאטון הזה הוא כמעט אנכרוניזם בהפקת דלוקס מרקידות. אחרי ההצלחה העצומה של דספסיטו של לואיס פונסי ודדי ינקי, שוe הפופ הלטיני רותח כהר געש. מה עוד? ה – EDM נותן פייט. יש שמות, ששוק המוסיקה לא יעבור הקיץ בלעדיהם. אני לא מדבר על Sia שנמצאת בכל שיר חמישי (אל.סי.די ג'יניוס, זאיין) . קחו את Dua Lipa, את Moon Taxi, את MØ, ועוד אחדים שמופקים באלקטרוניק מיוזיק, אבל עומדים בזכות עצמם כמו Remind Me to Forge של Kygo & Miguel.

לזה תוסיפו ראפ. בלי ראפ פופ 2018 אינו מה שהוא. G-Eazy & Halsey ב – Him & I. שידוך נפלא בין הז'אנרים. Marshmello שמארח את Khalid ב – Silenc. אגב, זה שיר שיכול להשתייך לאגף הבלדות. זו מהות התעשיה. אין אוסף פופ עדכני בלי בלדות. כאן יש הרבה. ימקמו את צער האהבה בשיר כמו Naked של ג'יימס ארתור. So Far Away של מפיקי העל מרטין גאריקס עם ודיוויד גואטה עם הזמרים ג'מי סקוט ורומי דיה בהפקה העושה שימוש כמעט מניפולטיבי בצליל האלקטרוני, אבל בבסיס – אחלה של שיר. גם Till Dawn עם זאיין וסיה – הוא מסוג שירי הרגש המכניעים. Leave a Light On – בלדה אולטימטיבית באוסף של טום ווקר. אחת הבלדות העוצמתיות ששמעתי השנה. טום ווקר, הזמר האנגלי, בן ה-26, מובל ע"י תחושתו בכתיבת המנגינה הזו ובהבעה המגיעה מעמקי הנשמה: מילה אחרי מילה הוא מייצר את הדרמה הרגשנית. השיר מבוסס על מאבק של ידיד בהתמכרות. הקליפ, בו נראה החבר תקוע לבדו בלב ים, ממחיש את הסיטואציה.

בלי קשר לטרנדים אני מתאהב במיני להיטים שייכנסו לרשימת המועדפים שלי למכונית. What About Us של פינק אינו האינסטנט האופייני לאוספי קיץ. Two High של Moon Taxi הוא פופ נפלא לעונת השנה הזו. בולט בקולו המיוחד הזמר Trevor Terndrup. השיר הוא מתוך אלבומה החמישי של הלהקה – Let The Record Play. אל תדלגו על ההרכב הזה. וגם The Chainsmokers עושים לי את זה ב – Sick Boy. אנדרו טאגארט Andrew Taggart עוסק בתרבויות החוף המזרחי והמערבי של אמריקה, והספק העצמי שהם גורמים לו.שיר הזה משלב עמדה פוליטית עם נימה אירונית. ביטוי "גאווה על פני אופי" מתייחס לתכונה כללית של אנשים רבים בחוף המזרחי, המתוארת בהמשך השיר: התחרות, הנרקיסיזם, הכעס וכו 'אלה כה נפוצים עד כי אנשים עושים לעתים קרובות כל שביכולתם כדי לשמור על גאווה, על פני האופי שלהם. החוף המערבי של אמריקה, הכולל את הוליווד, מעורר סמליות של קסם, חלומות גדולים, זיוף, כאשר סרטים לעתים קרובות מעודדים את הקהל שלהם להמשיך את החלומות ללא קשר לתוצאות האפשריות.

Make no mistake, I live in a prison That I built myself, it is my religion

השיר מציג צליל חדש של צמד ה-די ג'ייז The Chainsmokers שמבדל אותו משירים קודמים. זה סוג השירים שאני מחפש גם באוספי קיץ שקופים וצפויים, ובאוסף הזה יש כמה שירים שמייחדים אותו כמקבץ שכדאי להגיע אליו.

(Enrique Iglesias Subeme La Radio Hebrew Remix (feat. Descemer Bueno & Rotem Cohen

Calvin Harris, Dua Lipa One Kiss

(LSD Genius (feat. Sia, Diplo & Labrinth

Meghan Trainor No Excuses

(Sofi Tukker Best Friend (feat. NERVO, The Knocks & Alisa Ueno

The Chainsmokers Sick Boy

Tom Walker Leave a Light On

Moon Taxi Two High

Eleni Foureira Fuego

Marshmello feat. Khalid Silence

Kygo & Miguel Remind Me to Forget

[ZAYN feat. Sia Dusk Till Dawn [Radio Edit

(Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya So Far Away (feat. Jamie Scott & Romy Dya

P!nk What About Us

G-Eazy & Halsey Him & I

James Arthur Naked

MØ When I Was Young

(CNCO & Little Mix Reggaeton Lento (Remix

[Fifth Harmony & Pitbull Por Favor [Spanglish Version

Big Boy All Night

וידיאו: טום ווקר – Leave The Light On

Hits 2018 - Various Artists

