אוסף מסוגנן ומופק היטב, נותן למאזינים הצצה לסוג המוזיקה שאפשר למצוא בסצינת הקפה של ראשית שנות האלפיים בשכונת סן ז'רמן דה פרס בפריז. יש כאן לפחות ארבעה שירים שמצדיקים הגעה לדיסק: 'I Feel Blue' של לקשה 'Senor' של "פריז קומבו", להקה מצוינת באוריינטציה של ג'אז רטרו. 'Black Trombone' מאת סרג 'גיינסבורג (סמל של המוסיקה הצרפתית העכשווית); ו"'Je Suis Ton Mec'", בלדה גדולה של מארק גאובין בליווי אינסטרומנטלי מלודי. התמהיל מורכב ממוסיקת בוסה נובה / סמבה / דרום אמריקה קולות נשיים סקסיים כמו אנה קרינה וניקולטה באווירה ג'אזית. כזה הוא השיר Où Es-tu Passé Mon Saint-Germain-des-Prés? ברידג'ט בארדוט שרה 'Les Hommes Endormis', וזה אינו אחד הביצועים הגדולים שלה. Eartha Kitt בצרפתית? הרמתם גבה? אז הבשורה היא, שהיא עושה עבודה טובה עם המילים ומערבת גם אנגלית בשיר Je Cherche Un Homme . גם נינה סימון פה עם Tomorrow Is My Turn באנגלית. העורכים חשבו שהשיר מתאים לקונספט ולאווירה. בלוסום דירי לעומת זו שרה בקולה המיוחד ב"Plus Je T'Embrasse'. גם ניקו ששרה Strip Tease נשמעת הומוגנית באנתולוגיה הזו המזוהה עם סצנת בתי הקפה של סן ז'רמן דה פרס בפריז

1. (I Feel Blue (Lakasha

2. (Senor (Paris Combo

3. (Black Trombone (Serge Gainsbourg

4. (Besame Mucho (Diana Krall

5. (L'eau à La Bouche (Yuri Buenaventura

6. (Petite Lola (Anna Karina

7. (Les Amants (Nery

8. (Où Es-tu Passé Mon Saint-Germain-des-Prés? (Nicoletta

9. 5 Pm At Café De Flore

10. (Je Cherche Un Homme (Eartha Kitt

11. (Ainsi Soit-elle (Chet

12.( Les Hommes Endormis (Brigitte Bardot

13.( La Folie Douce (Julien Baer

14. (Il N'y A Plus D'abonné Au Numéro Que Vous Avez Demandé (Isabelle Aubret

15. (Quand On S'aime (Nana Mouskouri; Michel Legrand

16. (Tomorrow Is My Turn (Nina Simone

17. About Love In Saint-Gemain-des-Prés

18. (Plus Je T’embrasse (Blossom Dearie

19. (Strip Tease (Nico

20. (J'suis Ton Mec (Marc Gauvin

21. (Sormiou (Lakasha