שנה לאחר שיצא האלבום השמיני שלהם, רביעיית הפאנק Rise Against משיקגו ימוציאה מהדורה חדשה לעשרה שירים מאלבומים קודמים. מדובר בחלק ראשון המכיל שירים מאלבום הבכורה מחמשת האלבומים האחרונים – החל מ 2001 הופעת הבכורה The Unraveling שיצא ב-2001 ועד ל – The Unraveling ו – Appeal to Reason של 2010 – הגרסאות מתרגמות אנרגיות רוק של התקופות ההן למוסיקה יותר מאופקת ואינטימית. שירתו של של Tim McIlrath בהירה יותר, העיבודים מרוככים. המוסיקה פחות אנרגתית מאשר הגרסאות המקוריות."House on Fire" הופך פסטורלי ונעים, בעוד Miracle הפך יותר אישי ורגשי. . ההמנון של הקבלה העצמית "רחוק מלהיות מושלם" "Far from Perfect" זכה לתחיה דומה, הופך להמנו תחושתי לעזרה עצמית.

הפרשנויות הפשוטות והיפות מסופקות ב – "Faint Resemblance", בעיבוד אקוסטי פשוט, וב – "Voices Off Camera", פשטות יפה של שירה ונגינת פסנתר. עיבוד חדש מיוחד מציע ההרכב ב – "כמו המלאך" "Like the Angel", שיק פאנק מ – 2003, שזוכה לגרסה בוגרת בעיבוד לבס עמוק, גיטרה אקוסטית וכלי מיתר. The Ghost Note Symphonies, Vol. 1 i הוא אלבום חידושים שמרענן את ההיסטוריה המוסיקלית של של Rise Against, בתערובת של פשטות ונשמה וללא תוקפנות פאנקית בוטה.

The Violence Audience of One Faint Resemblance House on Fire Like The Angel

Side B:

Miracle Savior Wait For Me Far From Perfect Voices Off Came ra

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: