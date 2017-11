האלבום האחרון של Tears for Fears יצא ב -2004. זו הסיבה שמצדיקה את האוסף של רולנד אורזבל (שירה, גיטרות, קלידים) וקורט סמית' (שירה, באס, קלידים), שסיפקו מאז השמונים שרשרת להיטים שקשה "להתווכח" איתה. "טירס פור פירס" היא אחת הלהקות הבולטות בסצינת הסינתי-אלקטרו פופ של השמונים. היא זכורה לטוב מאלבומים כ- The Hurting, "שירים מהכיסא הגדול" (והלהיט "כול אחד רוצה לשלוט בעולם"), "זרעי האהבה".

בתחילת שנות ה90' קורט סמית' עזב את הלהקה ורונלד אורזבל המשיך להוציא אלבומים תחת שם הלהקה. ב 2004 שבו השניים לשתף פעולה תחת השם Tears For Fears והוציאו את האלבום Everyboday Loves Happy Ending ומאז הם ממשיכים בסיבובי הופעות ברחבי העולם והגיעו גם לכאן.

המוסיקה? אני נכנע בגדול לחולשות הנוסטלגיות שלי וקובע: זמנם לא עבר. להיטי הניו-ווייב מתפרשים מ – Mad World ועד Sowing The Seeds Of Love שנכתב בהשראת הביטלס. למעשה, כל הגדולים מאז האלבום The Hurting של 1983 ועד Everybody Loves a Happy Ending של 2004 נמצאים באוסף החדש. מעריצי הלהקה ידברו לבטח על השירים שלא נכנסו, שבעיניהם לא פחות טובים מאלה שברשימה. כמוו למשל Laid So Low (Tears Roll) Down שיר שנכלל באוסף של ההרכב משנת 1992. מצד שני, הם יברכו על שני שירים חדשים -I Love You But I'm Lost ו – Stay. חמישה כוכבים? – בטח למי שאין בידיו את כל האלבומים של "דמעות במקום פחדים".

Everybody Wants To Rule The World Shout I Love You But I'm Lost* Mad World Sowing The Seeds Of Love Advice For The Young At Heart Head Over Heels Woman In Chains Change Stay* Pale Shelter Mothers Talk Break It Down Again I Believe Raoul And The Kings Of Spain Closest Thing To Heaven

*/new for 2017

Tears For Fears – "Everybody Wants To Rule The World" – הוידיאו המקורי

Tears For Fears Rule The World: The Greatest Hits

דירוג: