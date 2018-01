השופטים בשלב הלייב אינם יודעים מה לעשות עם עצמם. אין להם עוד השפעה על תהליך ההצבעה, ולא נותר להם אלא להתברבר, להצטחק, להתפעל בסופרלטיבים עקרים (סאבלימינל, שירי מימון אינם מסוגלים לפתח רעיון מעבר ל"מדהים", "מלהיב", "לא נגע בי") ולא אינטליגנטיים, ולפרגן למנחה בר רפאלי, שנראית בובה שמדקלמת טקסטים מוכתבים ללא יכולת אלתור. השאלה הכי חכמה שהיא שאלה את השופטים: "האם יש לכם אחריות על המתמודדים?" על השאלה הסתמית קיבלנו, כמובן, תשובות סתמיות.

הבעיה הגדולה של שלב הלייב: הפקת הספקטקל הכוללת רקדנים, בימוי והקרנת וידיאו – גדולה על המשתתפים. יש תחושה שיותר מאשר ההפקה משרתת את הזמרים, הם משרתים אותה. גם אחרי כל השלבים שכבר עברו בתוכנית, הם עדיין טירונים כדי לשחק כוכבים בשאו מקצועי ראוותני. התוצאה היא – גימוד הביצועים, הצטעצעות מיותרת בהעמדה של רקדנים, יתר ניסיון של ההפקה לעשות שריר על חשבון המתמודדים בעיצוב ההופעה (2 הגיטריסטיות מאחורי אוריאן רקיה נראו מודבקות, מאולצות ומגוחכות) כמעט רובם נפגעו מהמעמד – עידן ואלמוג, רעות לוי, חוני אסור, אוריאן רקיה, הברינקס, גיא יהוד, תמנע גונן. אפילו עדן אלנה המצוינת נאלצה לקבל את תכתיבי ההפקה והופיעה בדמות אחרת, סטייל דיוות סול מיוזיק מנופחת שיער בשיר Blame It on The Boogie של "הג'קסונים", כשהיא משרתת יותר את המופע מאשר את הסגנון שלה. היחידים שהצליחו לעמוד במשימה בשלב הזה הם אלירז זאדה וים רפאלי. זאדה ששר Dancing On My Own של הזמרת השוודית רובין (ולאחרונה – קאלום סקוט) הוא זמר בעל ייחודיות ווקאלית, יכולת ריכוז, חלוקת אנרגיות (פרייזינג) ופרשנות אינטליגנטית. רפאלי שביצע את Wake Me Up של אביצ'י – הוא בעל צבע קולי בלעדי, אקסקלוסיבי ואנרגיות בימתיות שנראו פונקציונאליות למעמד. השניים הנ"ל מקבלים ממני את האקס פקטור. הם ראויים להגיע עד המעמד הסופי של התחרות. צל"ש גם למנטור שלהם – עברי לידר.

עידן ואלמוג – "תמיד חלמתי"

רעות לוי – Lalala

חוני אסור – "ואם פרידה"

אוריאן רקיה – Paparazzi

לין בן חמו – תחזרי

אלירז זאדה – Dancing On My Own

תמנע גונן – Warwick Avenue

עדן אלנה – Blame It on The Boogie

הברינקס – "נכון להיום"

גיא יהוד – "מאמי"

ים רפאלי – Wake Me Up

דירוג: