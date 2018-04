את הגרוע ביותר כבר חווה, אחרי מה שעשתה לו. עכשיו שמש הבוקר זורחת "כמו כדור גומי אדום". אני מתבונן בקרדיטים של השיר ומגלה את שמו של פול סיימון. מה לפול סיימון וללהקת ה – Cyrkle? ב -1964 סיימון וגרפונקל הוציאו את אלבום הבכורה שלהם, Wednesday Morning, 3 A.M שהיה פלופ. פול סיימון עבר לאנגליה, לפני שחזר לארצות הברית שנה לאחר מכן, לאחר שגילה כי השיר "צלילי השקט" "שופץ" באמצעות כלי נגינה חשמליים והפך להיט. זה היה בתקופה זו, שסיימון ניסה קריירת סולו. הוא פגש את ברוס וודלי, Bruce Woodley, שהיה כותב שירים וחבר בלהקת "המחפשים" Seekers, והשניים כתבו את השיר הזה. הוא נועד ל"המחפשים", אבל חבריו ללהקה של וודלי דחו אותו.

"המחפשים" הקליטו בסוף גרסה של השיר הזה לאלבום Georgy Girl שיצא ב- 1966. ניתן למצוא גם גרסה חיה של ידי סיימון & גרפונקל באוסף שלהם משנת 1997 – "Old Friends". אמנים אחרים שכיסו את השיר הזה היו דל שאנון ומל טורמה.

האמת: השם Cyrkle מעולם לא נקלט בתודעה המוסיקלית שלי, אבל את השיר הזה שמעתי עשרות פעמים. להשיר יצא בשנת 1966 בחברת "קולומביה רקורדס" באלבום הבכורה של הלהקה האמריקאית קצרת המועד, שנקרא אף הוא Red Rubber Ball, שהיה טיפוסי למוסיקה של להקות הפופ של השישים. זה היה הלהיט הראשון של Cyrkle. היא הוקלט כאשר הלהקה הייתה בסכנה של פירוק על בגלל חילוקי דיעות יצירתיים. טום דאוס (הבסיסט של הלהקה) הופיע יחד עם סיימון וגרפונקל, כשסיימון הציע אללהקתו את השיר הזה. כאשר סיימון וגרפונקל סיימו את סיבו ההפעות שלהם, ה- Cyrkle הקליטו אותו. המנהל שלהם, בריאן אפשטיין (שגם ניהל את הביטלס), שכר אותם לחמם את הביטלס בסיבוב הקיץ שלהם ב -1966.

חברי הלהקה:

Don Dannemann

Tom Dawes

Earl Pickens

Marty Fried

Michael Losekamp

I should have known you'd bid me farewell/ There's a lesson to be learned from this and I learned it very well/ Now I know you're not the only starfish in the sea/ If I never hear your name again, it's all the same to me

And I think it's gonna be all right/ Yeah, the worst is over now/ The mornin' sun is shinin' like a red rubber ball

You never care for secrets I confide/ For you I'm just an ornament, somethin' for your pride/ Always runnin', never carin', that's the life you live

Stolen minutes of your time were all ya had to give

And I think it's gonna be all right/ Yeah, the worst is over now/ The mornin' sun is shinin' like a red rubber ball

The story's in the past with nothin' to recall/ I've got my life to live and I don't need you at all/ The roller-coaster ride we took is nearly at an end

I bought my ticket with my tears, that's all I'm gonna spend

And I think it's gonna be all right/ Yeah, the worst is over now/ The mornin' sun is shinin' like a red rubber ball

Oh, oh, oh, I think it's gonna be all right/ Yeah, the worst is over now/ The mornin' sun is shinin' like a red rubber ball

Writer/s: PAUL SIMON, BRUCE WOODLEY

הייתי צריך לדעת שתציעי לי פרידה/ יש לקח ללמוד ואני למדתי טוב מאוד/ עכשיו אני יודע שאת לא כוכב הים היחיד בים/ אם אני לא אשמע את שמך שוב, זה אותו דבר בשבילי/ הגרוע ביותר נגמר /עכשיו השמש בבוקר זורחת כמו כדור גומי אדום

The Cyrkle - The Rubber Ball

