Tranquility Base הוא האתר של הנחיתה הראשונה על הירח, בחירה הזויה מעט לשם אלבום, אבל מבטאת את הלך הרוח השורה עליו. השירים מתרחשים בעתיד דיסטופי שבו הקפיטליזם השמיד את כדור הארץ וגרר לתוך קולוניזציה בין כוכבית. האלבום השישי של ארקטיק מאנקיז הוא המוזר ביותר שלהם עד כה; אף לא אחד מ- 11 השירים אפופי האווירה אינו נשמע כסינגל. הגיטרות עוברות לאחור, נכנעות לשפעת צלילי קלידים. הצליל הכללי משדר אווירה מעט הזויה הזמר-כותב שירים אלכס טרנר ושות' פלירטטו עם פסיכדליה של פעם. הם מעולם לא נשמעו כל כך תחת טריפ.

ארקטיק מאנקיז היא להקה שמתחקרת את עצמה כל אלבום מחדש, פתוחה לשיינויים סגנוניים. אלא ש – Tranquility Base Hotel & Casino, נשמע כמו עבודה של להקה אחרת לגמרי. המוסיקה קרובה יותר לפופ אפל ומהורהר נוסח טיים אימפלה, ומישהו העלה גם את שמו של דיוויד בואי. השיר One Point Perspective מתאר כיצד חלומות ושאיפות אנשים נקטעים לעיתים קרובות בחטף כשהחיים נמשכים, ממש כמו מחשבה. "Bear with me, man, I lost my train of thought". האלבום מעיד נטילת סיכון בעצם שינוי סגנון מוסיקה, מסרבים ללכת בדרכים צפויות, לחשוב על מבקרי המוסיקה או על המעריצים. בעיני – ההרפתקה המוסיקלית הזו קסומה.

1. Star Treatment

2. One Point Perspective

3. American Sports

4. Tranquility Base Hotel & Casino

5. Golden Trunks

6. Four Out Of Five

7. The World's First Ever Monster Truck Front Flip

8. Science Fiction

9. She Looks Like Fun

10. Batphone

11. The Ultracheese

Arctic Monkeys – Four Out Of Five

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: