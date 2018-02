אורפנד לנד חוזרים לאלבום קונספט מורכב. היומרה קיימת בגדול. Unsung Prophets & Dead Messiahs הוא אלבום קונספט של 63 דקות שנוצר משך 5 שנים. הטקסטים המיתיים, החיבור בין מטאל אגרסיבי לרוק פרוגרסיבי לפולק. העיבודים הפומפוזיים. שילוב של רוב האלמנטים שאנחנו מכירים מהחבורה, מהאלבום 'All Is One' משנת 2013 כמו גם מ – 'Mabool' של 2004.

אחרי 26 שנה הלהקה מנסה להמציא את עצמה מחדש בנרטיב כמו אליגוריית המערה של אפלטון. הוא כתב את האלגוריה הזאת כסיפור על ההתנהגות האנושית, כיוון שלא הבין איך היוונים הקדמונים הרגו את הפילוסוף סוקרטס, שהיה מתנה לאנושות מבחינת ידע וחוכמה. אורפנד לנד אימצה את התובנה לחיים בעידן המודרני. בכל פעם שמגיע מהפכן ומנסה לשחרר אנשים מהחושך, האנושות בוחרת להרוג אותו. אפלטון כתב את הדברים לפני אלפי שנים והם משמשים עד היום כנבואה שמגשימה את עצמה. אורפנד לנד מכוונים לנרטיב הזה של אנשים שאינם משתנים. מעדיפים להישאר בחושך. מבחינה זו הם יצרו אלבום מחאה.

מבחינת תמהיל מוסיקלי – החיבור בין סגנונות אצל אורפנד לנד ממשיך להיות אטרקטיבי ולהפתיע. שילובי יחודי של דת 'מטאל מלודי רוק פרוגרסיבי, תזמור מסורתי, מוסיקה מזרחית – אין לו אח ורע ברוק. עם זאת השילוב של "Yedidi" נשמע לי מאוד לא קוהרנטי לאלבום הזה.

“Chains Fall to Gravity” הוא שיר אפי תשע דקות, אפי בהשתתפות סטיב האקט (לשעבר ג 'נסיס). In Propaganda מציג סינתזה נהדרת בין פרוגרסיב למוסיקה מזרחית. oriental+prog rock sound.

הצליל של אורפנד לנד מזוהה בקולו של קובי פרחי, שר באנגלית, בעברית ויוונית עתיקה, ומספר סיפור בעל גוונים פוליטיים כבדים. "המניפסט – אפילוג" מסיים את האלבום עם הציטוט המפורסם מ -1984: "אם אתה רוצה תמונה של העתיד, דמיין מגף מוטבע על פניו של אדם". נושא העריצות וההתנגדות נמצא בליבו של Unsung Prophets & Dead Messiahs.

הלהקה נשמעת מחודשת ומתחדשת , עם הגיטריסטים חן בלבוס ועידן אמסלם (זהו האלבום הראשון שנכתב והוקלט בלי יוסי סאסי). פלוס הבאסיסט אורי זלכה ואיש ההקשה, מתן שמואלי. הלהקה כולה נשמעת מאוד יצירתית ומהודקת נעזרת במוזיקאים רבים כדי להפוך האת האלבום ליצירה נפלאה. אורפנד לנד נשמעת כאן אחת הלהקות המלהיבות ברוק של ימינו, Uncious Prophets & Dead Messiahs הוא אלבום שאוהדיה הותיקים ישמחו לשמוע. בכתיבה המיוחדת והמגוונת, בעוצמות הדרמטיות, בכך שהם לא עובדים לפי נוסחאות ומצליחים להישאר בשיא היצירה שלהם.

1. The Cave

2. We Do Not Resist

3. In Propaganda

4. All Knowing Eye

5. Yedidi

6. Chains Fall To Gravity

7. Like Orpheus

8. Poets of Prophetic Messianism

9. Left Behind

10. My Brother's Keeper

11. Take My Hand

12. Only the Dead Have Seen the End of War

13. The Manifest – Epilogue

דירוג: