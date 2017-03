אלי קינג מחפשת "אהבה פראית". אהבה בשביל העונג, התמכרות. מרגישה שיש סיכוי לאהבה כזו לטווח רחוק. “Love is a cure, love is for sure, love might keep us here together", היא שרה את הטקסט הקליל הזה. מה אומרת? שנשבר לה מיחסים רציניים ומורכבים מדי. כל מה שהיא רוצה הוא גבר שאיתו תבלה ותחיה את העכשיו בלי לחשוב על העתיד. ה"בעיה" היא שהמוסיקה הזו איכשהו מהלכת עליך, ואתה אפילו לוחץ repeat. משהו רענן באוויר. אם עבר עליך יום טוב, אתה מסוגל לפזז, להרגיש fun ועליז. הקול של קינג תפור חזק למנגינה ולהפקה. השיר שיפתח את אלבומה החדש, נשמע סגנון Sia, במוסיקה, בצבע הקולי, קליט, radio-friendly, פופ במשקל נוצה וחצי. שמעת פעם ופעמיים, וממשיכים הלאה.

Takes love to know love, doesn't it

Maybe we should love for the fun of it?

(Love might be our redemption)

Ooh baby for the fun for it

La-la-la-la-la-love you all day like

Takes love to know love, doesn't it

Maybe we should love for the fun of it?

(Love might be our addiction)

Ooh baby for the fun for it

La-la-la-la-la-love you all day

[Post-Chorus]

Wild love

Ooh I got your wild love

Ooh will you give me wild love?

I really wanna la-la-la-love you all day

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: