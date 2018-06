מה קורה כאשר חברי להקת בנים בסגנון פופ פאנק מתבגרים? הם מפסיקים לעשות פופ- פאנק. הם הולכים על פופ נטו. זה מה שקרה ל 5SOS (קיצור של 5Seconds Of Summer), שמגזין הרולינג סטון היוקרתי הכתיר אותם “biggest new rock act in the world”. מענין אם הוא יבטל את הסופרלטיב בעקבות האלבום החדש – Youngblood, שניצב בעת כתיבת שורות אלו במקום הראשון במצעד המכירות (היוקרתי) של הבילבורד האמריקני. לפחת מהבחינה הזו (מכירות) 5SOS הוכיחו שהם בדרך הנכונה. המבקרים יכולים לקפוץ.

סידני, אוסטרליה על הקו: 5SOS – הם לוק המינגס (שירה / גיטרה), מייקל קליפורד (שירה / גיטרה), קאלום הוד (שירה / באס) ואשטון אירווין (שירה / תופים) נכון לעשיו, 5SOS מכרו מעל 6 מיליון אלבומים. אלבום הבכורה שלהם נמכר ביותר מ -3.5 מיליון יחידות ברחבי העולם, יותר מ -4.5 מיליון שירים בודדים (סינגלים) של הלהקה נמכרו בארה"ב בלבד. כבר ב-2016 החבורה עשתה 101 הופעות סולדאאוט. תגידו – עם נתונים אי אפשר להתווכח. גם על טעם – קשה מאוד. איך תשכנע אוהב 5SOS, שהאלבום החדש שלהם לא משהו? מצד שני – כמעט כל שיר להיט. עשכיו קיץ. כל צליל כאן יעלה בשמחה על הכביש הראשי ויצנן את האוויר. אני יכול לומר עם יד על הלב: יש כאן כמה שירים שהתנחלו אצלי מבלי רצון להתפנות. תקשיבו ל – Lie To Me.

Now I wish we never met/'Cause you're too hard to forget/ While I'm cleaning up your mess/ I know he's taking off your dress/ And I know that you don’t, but if I ask you if you love me/ I hope you lie, lie, lie, lie to me

זה כואב כאשר אתה במצב רומנטי והאדם השני בדיוק נמצא על אותו תדר "שקר לי" הפתיחה הזכירה לי את "כל נשימה שאתה לוקח" של פוליס. אבל כאן נגמר הדימיון. המנגינה – אחלה, פופ מלנכול-מתקתק, מבנה יפה צליל אופטימי למרות הכל. גם השיר הבא Valentine אומר שהם לגמרי על המסלול של One Direction, וכדי לתת להם עוד נקודת זכות – הם מתבייתים היטב על הסגנון שמוביל את Maroon 5. מה רע? ממש שומדבר. אחרי ששומעים Moving Alone, התחושה היא שיש כאן חבורה מאוד מוכשרת. שיר מעולה. גם כאן לא טקסט מפתיע – אהבת נעורים מאכזבת Thinking ’bout you lots lately/ Have you been eating breakfast alone like me? Thinking ’bout you lots lately

אלבום של הרבה שירים מזיזים, פופ מסיבות גיל התבגרות, הרמוניות חבל"ז, הכמיהה לאהבה מושלמת, כל זה לא נראה מתאים ללהקה שמעריציה מלפני 8 שנים כבר סיימו מכללות ומתחילים את חייהם. מצד שני: ל 5SOS יש כבר דור מעריצים חדש. זה מה שהם רצו? לא יודע, אבל עובדה, ההסתערות על האלבום נמשכת.



‘Young Blood’ ‘Want You Back’ ‘Lie To Me’ ‘Valentine’ ‘Talk Fast’ ‘Moving Along’ ‘If Walls Could Talk’ ‘Better Man’ ‘More’ ‘Why Won’t You Love Me’ ‘Woke Up In Japan’ ‘Empty Wallets’ ‘Ghost Of You’

5SOS - Youngblood

